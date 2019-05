Dieter Zetsche tritt nach über 13 Jahren an der Spitze von Daimler zum letzten Mal auf. Am Abend übergibt er an seinen Nachfolger Ola Källenius. Doch trotz viel Applaus hagelte es auch Kritik an der Ära Zetsche.

Time-out. Dieter Zetsche streckt seinen Aktionären in der Berliner Messehalle seine Hände entgegen, formt sie zum T. Auszeit! Hört auf zu klatschen, will er sagen. Gerade hatte sein Aufsichtsratschef ihn überschwänglich gelobt. Mit Zetsche gehe ein Ausnahmemanager, dem sein uneingeschränkter Dank gebühre, pries Manfred Bischoff. Die Aktionäre von Daimler klatschten fleißig. Und Zetsche verneigte sich gleich zwei Mal vor den Anteilseignern. Doch dann wurde ihm der Applaus zu viel - und er stoppte ihn.

Time-out für Zetsche. Nach über 13 Jahren an der Spitze von Daimler tritt der Mann mit dem Walrossbart mit Ablauf der Hauptversammlung ab. Am Abend des 22. Mai übergibt er sein Amt an den 49-jährigen Schweden Ola Källenius. Der hatte die Berliner Messebühne vor den Aktionären um 10 Uhr am Mittwochmorgen noch als Entwicklungsvorstand von Daimler erklommen. Der Schwede bekommt noch mehr Macht: auch die wichtigste Daimler-Sparte Mercedes-Benz Cars soll er leiten.

Für Daimler endet jetzt eine Ära, die Ära des Dieter Zetsche. Zumindest vorerst, will er doch in zwei Jahren als neuer Aufsichtsratschef wiederkommen. Der noch amtierende Vorstandschef ist in über 13 Jahren an der Spitze von Daimler zur Ikone geworden. Tritt er irgendwo auf, bilden sich gerne mal Menschenschlangen, weil die Leute ein Selfie mit ‚Dieter' wollen. Daimler hat Zetsche viel zu verdanken. So befreite er den Konzern vom Milliardengrab Chrysler, polierte das Design der Autos erfolgreich auf und machte den Autobauer früher als geplant wieder zur führenden Premiummarke.

Und so feierte sich Zetsche - dieses Mal im schwarzen Anzug und Lederschuhen - am Mittwoch auch ein bisschen selbst. Schon seit 2016 sei Daimler wieder die Nummer 1 im Premiumsegment. Bei den Nutzfahrzeugen habe man die Führungsposition ausgebaut. Richtig ist aber auch, dass Zetsche einen Konzern im Abwärtssog übergibt. 2018 brach das Konzernergebnis um fast ein Drittel ein. Zetsche räumte starken "Gegenwind" ein. In den ersten vier Monaten 2019 setzte sich der Verfall fort: Der Absatz bei Mercedes sank um 5,6 Prozent. Schlimmer noch: Der Vorsprung von Mercedes auf die Wettbewerber schmilzt. Zwar dürfte Mercedes 2019 Marktführer bleiben, prophezeit Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. "Eng wird es aber 2020 werden." Die Folge: Im ersten Quartal sackte der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) ab. Zur allgemein schwächelnden Konjunktur kommen hausgemachte Probleme. So konnte Daimler auch deswegen weniger Autos verkaufen, weil Fahrzeuge nicht so schnell wie nötig auf den neuen Standard WLTP zertifiziert werden konnten. Das führte zu Lieferengpässen und Problemen mit Lieferanten. "Daimler ist unprofitabler als Wettbewerber", urteilt Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Er kritisiert ewige "Einmaleffekte", mit denen das Management schlechte Zahlen begründe. "Wir covern nicht einen Wettbewerber, der ständig auf Einmaleffekte wie Probleme mit Qualität, Zulieferern oder der Zertifizierung verweist", sagt er. Die Glaubwürdigkeit leide.

Und so gingen Aktionäre in Berlin trotz allem Dank hart mit Zetsche ins Gericht: Janne Werning von Union etwa zieht nur "eine gemischte Bilanz der Ära Zetsche". Schließlich habe sich die ...

