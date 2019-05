Die deutschen Hoteliers empören sich über Scholz' Grundrentenplan, der eine höhere Mehrwertsteuer auf Übernachtungen mit sich bringen könnte. Sie fürchten nicht nur um ihr Geschäft, sondern gleich um Deutschlands Image.

Am Dienstagabend fühlte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wohl endlich wieder als Anwalt der kleinen Leute. Um die gut vier Milliarden Euro für eine höhere Grundrente zusammenzubekommen, wagte sich der Minister an die wohl umstrittenste Steuersenkung der vergangenen Jahre: den niedrigeren Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen. Der liegt seit zehn Jahren bei nur noch sieben Prozent und soll nun wieder auf 19 Prozent steigen. "Wir schaffen eine wirklich ärgerliche, steuerliche Subvention ab - die sogenannte Mövenpick-Steuer", so Scholz. Den Spitznamen verdankt die niedrigere Abgabe dem Umstand, dass die FDP zuvor eine Millionen-Wahlkampfspende von einem Miteigentümer der Mövenpick-Hotelkette erhalten hatte. Seitdem gehen alle Gegner der Vergünstigung von einem Zusammenhang aus und sehen darin einen Hauch von Korruption und Bananenrepublik.

Wie nicht anders zu erwarten läuft die betroffene Branche dagegen ebenso Sturm wie gegen ähnliche Pläne vom CDU-Politiker Friedrich März im Dezember oder der AfD ...

