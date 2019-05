Most Actives des Handelstages: Kaffee Call http://bit.ly/2We0d83 adidas Call http://bit.ly/2VHYT8S An der Börse an der Wall Street zeichnet sich ein leichterer Handelsstart ab. Google verlieren: Denn, wenn Huawei keinen Zugriff mehr haben sollte auf das Betriebssystem Android von Google - sucht man sich eben Alternativen - sagt Huawei. Und das zeitnah. Das hat Herrn Trump vermutlich niemand gesagt - oder er wollte es nicht hören. Auch Aktien von Qualcomm, Halbleiterhersteller mit Sitz in San Diego, Kalifornien verlieren deutlich. Ein Handelskrieg kennt viele Verlierer. Der Dax pendelt sich weiter durch die Landschaft und schwankt heute knapp 200 Punkte zwischen 12.050 und 12.210 Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß