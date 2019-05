Die Investment-Philosophie der Shareholder Value Management AG folgt konsequent den Gedanken von Warren Buffett und Benjamin Graham. Wenn selbst Warren Buffets Firma Berkshire Hathaway mittlerweile in Firmen wie Apple und Amazon investiert, stellt sich die Frage, ob und wie sich Value Investing verändert. Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG: "Value Investing hat sich nicht verändert. Aber der Stil wie man das ganze betreibt, hat sich geändert … bei dem neuen Stil des Investierens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...