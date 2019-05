Die Nordex-Aktie legte im ersten Quartal eine eindrucksvolle Kursrallye an den Tag und erreichte am 3. April ein neues 6-Monats-Hoch bei 15,72 Euro. Zu Jahresbeginn notierte die Aktie noch bei 7,60 Euro - in etwas mehr als drei Monaten wurde also eine Kurssteigerung von mehr als 100 Prozent verzeichnet. Kein Wunder also, dass die Anleger hiernach erst einmal Gewinne mitnahmen und die Aktie in eine Korrektur einschwenkte. Dabei konnte sich das Papier zunächst oberhalb der 14,00-Euro-Marke halten.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...