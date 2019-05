Sehr spannend könnte es im Hinblick auf die Deutsche Bank am Donnerstag (23. Mai) werden: Denn dann steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens an. Ort der Veranstaltung soll die Festhalle/Messe Frankfurt in Frankfurt sein, Beginn um 10:00 Uhr. Zunächst sah die Tagesordnung nach Standard aus - Abstimmung über die Gewinnverwendung (Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 11 Cents Dividende pro Aktie vor), Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, Wahl des Abschlussprüfers, ...

