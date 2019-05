Die Hohe Wahlkommission hat in der Türkei eine schriftliche Begründung zur umstrittenen Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul vorgelegt. Die Wahl wird am 23. Juni wiederholt.

Fast zwei Monate nach der Kommunalwahl in der Türkei hat die Wahlbehörde das offizielle Endergebnis veröffentlicht. Die Hohe Wahlkommission (YSK) legte am Mittwochabend zugleich eine mehr als 200 Seiten lange schriftliche Begründung zur umstrittenen Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul vor.

Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, hatte die Bürgermeisterwahl am 31. März knapp vor dem früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim gewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...