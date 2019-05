Nach Aesop und Body Shop soll nun auch Avon einverleibt werden. Sollte der Deal durchgehen, würde die viertgrößte Kosmetikfirma der Welt entstehen.

Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura will den britischen Konkurrenten Avon übernehmen. Der verschmolzene Konzern wäre mit über zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) Jahresumsatz die viertgrößte Kosmetikfirma der Welt, wie die Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

