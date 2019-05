Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten Wirecard-Aktien für Notierungen im zweistelligen Bereich (knapp unter 100 Euro) gekauft werden. Ende März war das der Fall. Inzwischen steht die Aktie deutlich über 50% höher. Das ist durchaus beachtlich für einen DAX-Titel, was Wirecard ja inzwischen ist! Zuletzt war der Nachrichtenfluss, der von Wirecard kam, auch durchaus positiv. Unter anderem fällt auf, dass Wirecard auch in den Emerging Markets weiterhin aktiv ist. Jüngstes Beispiel: Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...