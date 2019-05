Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BLDP: Ballard Power Systems am 22.5. 5,58%, Volumen 364% normaler Tage , DIA: Dialight am 22.5. 3,85%, Volumen 65% normaler Tage , RIGN: Transocean am 22.5. -4,74%, Volumen 189% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 22.5. 3,77%, Volumen 180% normaler Tage , QCOM: Qualcomm Incorporated am 22.5. -10,86%, Volumen 342% normaler Tage , NE: Noble Corp plc am 22.5. -5,07%, Volumen 117% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Ballard Power Systems BLDP 4.160 5.58% Dialight DIA 539.000 3.85% Steinhoff SNH 0.094 3.77% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...