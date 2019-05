Auf dem Gemeinschaftsstand des VDWF (Halle 7, Stand C55) präsentiert das Unternehmen den 3D-Drucker Truprint 1000 als Einsteigermodell. Die Anlage lässt sich mit dem Plug-and-Play-Prinzip einfach installieren und bedienen. Sie eignet sich besonders gut für kleine Spritzguss-Formeinsätze. Ebenso zeigt Trumpf gedruckte Werkzeuge und Formen mit optimierter Kühlung. Mithilfe einer gedruckten Vorkammerbuchse konnte die Zykluszeit beim Kunden um knapp 30 Prozent reduziert werden. Das Unternehmen bietet Werkzeugmachern Schulungen für das Konstruieren in 3D an. Zudem liefert es das Pulver und die Parameter für die jeweiligen Anwendungen direkt mit, was einen leichten Einstieg in die neue Technologie gewährleistet.

