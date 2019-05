Die Anlage mit einem Investitionsvolumen von mehr als 50 Mio. Euro zählt zu den modernsten des Unternehmens. Eine effiziente und flexible Betriebsweise ermöglicht rasche Anpassungen an den jeweiligen Produktionsbedarf. Mit einer Nennleistung von ca. 30.000 Normkubikmetern Luft pro Stunde können täglich über 700 Tonnen Flüssiggase in höchster Qualität produziert werden. Gesteuert und überwacht wird die komplexe Technologie von Spezialisten im Linde Remote Operations Center (ROC) in Leuna. Sie arbeiten eng mit den qualifizierten Mitarbeitern vor Ort in Röthenbach a. d. Pegnitz ...

