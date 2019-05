Die Petro Welt Technologies AG (früher CAT oil) hat die Zahlen für das 1. Quartal bekanntgegeben. Nach dem Rückgang des Auftragsvolumens durch extreme Kälte im Februar 2019 und im Zuge der anhaltenden Abwertung des Rubels seien die Brutto-Verkäufe an Kunden des Konzerns in der Berichtswährung (Euro) um 15,9% auf 64,5 Mio. Euro im ersten Quartals 2019 gesunken. Der Anstieg von Kunden bereitgestellten Materialanteils von 1,8% in Q1/2018 auf 3,5% der Brutto-Verkäufe an Kunden in Q1/2019 habe sich auf die Umsatzdynamik ausgewirkt und zu einem deutlichen Rückgang des Umsatzes um 17,3% geführt, so das Unternehmen. Entsprechend der Umsatzentwicklung reduzierten sich die Umsatzkosten in Q1/2019 um 12,5% (um 7,9 Mio. EUR) auf 55,4 Mio. EUR ...

