Die Sorgen vor einem verschräften Zollstreit zwischen den USA und China lasten auf dem Dax. Zum Handelsstart verliert er fast 100 Punkte.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China lastet weiterhin auf dem deutschen Aktienmarkt. Der Dax gab am Donnerstag zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 12.064 Punkte nach.

Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent höher bei 12.168 Punkten geschlossen. Zuletzt wurden im Dax sowohl Ausbruchversuche nach oben als auch nach unten sofort gekontert. Das Resultat: Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts innerhalb der Hoch- und Tiefpunkte des vergangenen Handelstages.

Zur Beruhigung könnten die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung beitragen. Daraus geht hervor, dass die US-Notenbank auch bei einer Aufhellung der globalen Konjunktur ihre ruhige Gangart bei der Zinspolitik beibehalten will. Nach neuen Hinweisen zu möglichen Entlastungen für die Banken könnten die Investoren in den EZB-Protokollen suchen, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.

Bei den Konjunkturdaten richtet sich der Blick auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten rechnen nach dem Rückgang des Barometers in den vergangenen Monaten nunmehr mit einer Stabilisierung. Zudem steht der europäische Einkaufsmanager-Index an.

Turbulent könnte die Hauptversammlung der Deutschen Bank werden - dass die Aktie zum Handelsbeginn mehr als drei Prozent nachgab und zwischenzeitlich ein neues Rekordtief bei 6,358 Euro setzte, dürfte die Laune der Aktionäre nicht verbessert haben.

