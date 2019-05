Spezialchemiekonzern Evonik lädt seine Investoren am 28. Mai zur Hauptversammlung 2019 ein. Anleger könnten für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine gleichbleibende Dividende erwarten.

Wann und Wo findet die Evonik-Hauptversammlung 2019 statt?

Evonik lädt seine Anleger am Dienstag, den 28. Mai 2019 um 10:00 Uhr zur diesjährigen Hauptversammlung ein. Die Veranstaltung findet in der Grugahalle, Messeplatz 2 in 45131 Essen statt.

Wer ist zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 berechtigt?

An der Evonik-Hauptversammlung teilnehmen und ein Stimmrecht ausüben dürfen nur diejenigen Aktionäre, die ihren Anteilsbesitz nachweisen können und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung und der Nachweis müssen dem Unternehmen spätestens bis Dienstag, den 21. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...