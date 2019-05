Der Schweizer Pharmariese Novartis (ISIN: CH0012005267) will bis zum Jahr 2021 mindestens zehn Arzneien auf den Markt bringen, die das Potenzial für Umsätze von mindestens einer Milliarde haben, wie der Konzern am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in Boston mitteilte. Derzeit seien 25 potenzielle Blockbuster-Medikamente in der Entwicklung, so Novartis. Den Aktionären avisiert Novartis eine steigende Dividende, um an dem Erfolg ...

