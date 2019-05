Nach britischen Medienberichten steht Premierministerin Theresa May kurz vor dem Rücktritt. Spätestens nach der Europawahl soll es am Montag soweit sein.

Die britische Premierministerin Theresa May leitet nach einem Kabinettsaufstand gegen ihre Brexit-Strategie Medien zufolge in Kürze ihren Rückzug als Regierungschefin ein. Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die Zeitung "The Times" am Donnerstag. Sie werde allerdings noch im Amt bleiben, bis ihre Konservative Partei einen Nachfolger ausgewählt habe. In anderen Berichten hieß es, May werde noch warten, bis das Ergebnis der am Sonntag zu Ende gehenden Europawahl vorliege.

Der Druck auf die Premierministerin war zuletzt massiv gestiegen, nachdem ihr jüngster Vorstoß zur Lösung der Brexit-Blockade im Parlament sowohl bei der Opposition als auch bei vielen Konservativen durchgefallen war. Zudem erklärte am Mittwochabend die Unterhaus-Vorsitzende und Ministerin für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom, aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs ihren Rücktritt aus der Regierung. Die BBC berichtete, andere Minister könnten Leadsom bald folgen.

Der "Times" zufolge sieht sich May einer Meuterei in ihrem Kabinett ausgesetzt. Einem Versuch, sie aus dem Amt zu zwingen, habe sie sich in der Nacht widersetzen können. Diesen Donnerstag stünden Wahlkampfauftritte im Rahmen der Europawahl an. Ihre Verbündeten gingen dem Bericht nach jedoch davon aus, dass sie nach einem für Freitag anberaumten Treffen mit dem Vorsitzenden des mächtigen Parteiausschusses 1922, Graham Brady, ihren Rücktritt ankündigen werde. Der Ausschuss regelt die Wahl und Abwahl des Parteichefs. Sollte May ihren Rücktritt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...