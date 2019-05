Zum zweiten Mal in Folge fällt der wichtige Geschäftsklima-Index. Die rund 9000 befragten Manager beurteilen die Lage ihrer Geschäfte deutlich ungünstiger.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist in diesem Monat schlechter als erwartet. "Der deutschen Konjunktur fehlt es weiterhin an Schwung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Donnerstag, als er den Geschäftsklimaindex vorstellte. Die dafür befragten 9000 Führungskräfte deutscher Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage aktuell ungünstiger. Allerdings: Die Aussichten für die kommenden sechs Monate blieben unverändert - trotz weltweiter Handelskonflikte.

Konkret fiel der Ifo-Geschäftsklima-Index auf 97,9 Punkte. Im Vormonat hatte er noch 99,2 Punkte betragen. Vor allem die Lagebeurteilung fiel mit 100,6 Punkten deutlich schlechter aus als im Vormonat, als sie 103,4 Punkte betrug. Die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate blieben konstant bei 95,3 Punkten.

In der Industrie stand dabei die Chemische Industrie für den Lichtblick: Dort geht es offenbar wieder aufwärts. Einen Dämpfer gab es bei den zuletzt sehr optimistischen Dienstleistern, die sich in der Umfrage nun etwas unsicherer äußerten. Im Handel schwächelt laut Ifo offenbar der Großhandel - während die Einzelhändler dank des guten Konsums optimistisch auf die aktuelle Lage und nahe Zukunft blicken. Und: Der Bauboom bleibt ungebrochen, so Fuest.

Gemessen an den zum Jahreswechsel pessimistischen ...

