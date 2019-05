Neuer Auftrag für Andritz: Der Technologiekonzern erhielt von Xuan Mai Paper Co. Ltd. den Auftrag zur Lieferung einer PrimeLineECO-Tissuemaschine für das Werk in Ho Chi Minh City, Vietnam, für die Produktion hochwertiger Tissuequalitäten aus 100% Frischfasern oder 100% Deinkingstoff (DIP). Die Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2020 geplant. Des weiteren hat Andritz kürzlich seine neue Feinrechensiebe der Reihe Aqua-Screen vorgestellt, die speziell für Kunden im Umweltbereich entwickelt wurden, um die anspruchsvollen Anforderungen in der Behandlung von Kommunal- oder Industrieabwasser zu erfüllen. Zudem wurde mit StrataPress™ eine neue Pressfilztechnologie, die bisher unerreichte Leistungen an den anspruchvollsten Pressenpositionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...