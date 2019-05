Kaum steht der Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche nicht mehr an der Spitze des Automobil-Konzerns, schon sackt der Daimler-Kurs auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar 2019. Doch Grund zur Panik besteht nicht. Denn am Vortag hatte Daimler seine Hauptversammlung, am Donnerstag wird die Daimler-Aktie -7,03% nun ex-Dividende gehandelt.Daimler schüttet pro Aktie 2,86 Euro an seine Aktionäre aus. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...