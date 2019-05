Schaltbau Holding AG: Hochwasser-Überschwemmung bei Schaltbau-Tochter Bode in Kassel führt zu mehrtägiger Produktionsunterbrechung, entstehender Rückstand sollte kurzfristig wieder aufgeholt werden können DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schaltbau Holding AG: Hochwasser-Überschwemmung bei Schaltbau-Tochter Bode in Kassel führt zu mehrtägiger Produktionsunterbrechung, entstehender Rückstand sollte kurzfristig wieder aufgeholt werden können 23.05.2019 / 11:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 23. Mai 2019. Die etwa zwanzig Tausend Quadratmeter umfassende Produktionsfläche der Schaltbau-Tochter Gebr. Bode GmbH & Co. KG ("Bode") in Kassel sind am frühen Morgen des 21. Mai durch heftige Regenfälle und Hochwasser großflächig überschwemmt worden. Alle vor Ort anwesenden Mitarbeiter des etwa 850 Personen starken Standorts wurden unmittelbar evakuiert, Personenschäden sind nicht zu verzeichnen. Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten auf dem Bode-Werksgelände, wo Tür- und Zustiegssysteme für Schienen- und Straßenfahrzeuge hergestellt werden, sind in vollem Gange, mit einer Wiederaufnahme der Produktionstätigkeiten kann ab Anfang nächster Woche gerechnet werden. Der durch die Produktionsunterbrechung entstehende Rückstand sollte nach aktueller Einschätzung kurzfristig wieder aufgeholt werden können, zudem besteht Versicherungsschutz gegen Sachschäden und Betriebsunterbrechung. Die Kunden und weiteren wesentlichen Partner von Bode wurden über den Zwischenfall informiert. Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa EUR 500 Mio. und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode und Pintsch entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Das Portfolio umfasst u. a. Hoch- und Niederspannungskomponenten, Tür- und Zustiegssysteme, Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, komplette Bahnübergänge sowie Rangier- und Signaltechnik. Innovative Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere in der Verkehrstechnik und bei industriellen Anwendungen mit Gleichstrom-Schalttechnik in Zukunftsmärkten wie New Energy, E-Mobility, DC-Industry und Smart Building. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 815093 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815093 23.05.2019 ISIN DE000A2NBTL2 AXC0152 2019-05-23/11:58