Seit Jahren verzichten Karstadt-Mitarbeiter auf Geld, um die Sanierung zu unterstützen. Eigentlich sollte 2021 damit Schluss sein. Doch ob das gelingt, ist fraglich.

Die Meldung sorgte für einen Hauch Erleichterung unter den Beschäftigten von Galeria Kaufhof: Bei der angeschlagenen Warenhauskette sollen bundesweit zwar etwa 1000 Jobs wegfallen, bisher standen aber fast doppelt so viele auf der Streichliste. Dass die Erleichterung indes von Dauer ist, scheint wenig wahrscheinlich. Denn intern wird längst der nächste, weitaus brisantere Vorstoß ausgelotet. Eine Idee, die - wird sie Realität - auch für die Mitarbeiter des vor wenigen Monaten mit Kaufhof fusionierten Karstadt-Konzerns empfindliche Folgen haben dürfte.

Nach Informationen der WirtschaftsWoche haben Unternehmensvertreter gegenüber Betriebsräten und der Gewerkschaft Verdi einen so genannten Segmenttarifvertrag ins Spiel gebracht. Im Prinzip geht es dabei um einen Haustarif, der für die Beschäftigten von Galeria Kaufhof wie für die von Karstadt gleichermaßen gelten würde. Was zunächst nach personalpolitischem Kleinklein klingt, birgt in Wahrheit gewaltigen Sprengstoff - und dürfte auch Thema eines Spitzentreffens von Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko und Verdi-Chef Frank Bsirske werden, das nach Informationen der WirtschaftsWoche für kommenden Montag angesetzt ist.

Der Hintergrund: die deutsche Warenhauswelt ist tarifpolitisch seit Jahren gespalten. Bei Kaufhof wurden die Mitarbeiter bislang nach dem Flächentarif des Einzelhandels bezahlt. Bei Karstadt ...

