Messtechnik-Unternehmen baut auf Erdwärme

Für den Neubau seiner Firmenzentrale in den Jahren 2011/2012 hat das 2005 gegründete Messtechnik-Unternehmen »Freiberg Instruments« sich um ein nachhaltiges Energiekonzept bemüht. In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro für Erdwärme-Projekte »Geoenergie-Konzept« wurde ein Anlagenkonzept entwickelt, das neben PV-Modulen eine erdgekoppelte Wärmepumpe mit vier Erdwärmesonden in einer Tiefe von 120 bis 130 Metern beinhaltet. Durch die Nutzung von Geothermie kann das Gebäude nicht nur im Winter beheizt, sondern auch im Sommer gekühlt werden. Die Wärmepumpe nutzt dann die verhältnismäßig kühle Temperatur unter der Erde und regeneriert zugleich die Wärmequelle, indem überschüssige Wärme in den Boden geleitet wird. Die Kühlmöglichkeit ist ein entscheidender Vorteil für die präzise Arbeit mit hitzeempfindlicher Spitzentechnologie.

Die Wärmepumpenanlage wurde daher für eine Heizlast von 45 kW und eine Kühllast von 50 kW ausgelegt. Seit der Fertigstellung des Gebäudes wird die Effizienz der Anlage in einem jährlichen Monitoring überwacht. Dabei konnte eine überdurchschnittliche Effizienz der Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 4,8 nachgewiesen werden. Bei der Erweiterung im Jahr 2018 wurde ebenfalls mit Erdwärme geplant. Auf Basis der bisherigen Betriebsdaten wurde im Vorfeld die Auslastung der bestehenden Erdwärmesonden überprüft. Im Ergebnis war nur eine weitere zusätzliche Bohrung über 125 Meter nötig. Die neue Erdwärmesonde wurde an das bestehende System angebunden und ist seit Sommer 2018 in Betrieb.

Erdwärmepumpe in Freiberger Altstadt-Wohnung

Rüdiger Grimm, Gründer und Geschäftsführer von Geoenergie-Konzept, setzt auch privat auf Geothermie. Sein inmitten der historischen Freiberger Altstadt gelegene Wohnhaus aus dem 14. Jahrhundert wurde 2005 mit dem Sanierungspreis der Stadt ausgezeichnet. 2008 ersetzte Rüdiger Grimm die alte Gastherme durch eine erdgekoppelte Wärmepumpe zum Heizen und für die Warmwasserbereitung. »Als größtes Hindernis in der Planung erwies sich nicht etwa die historische Bausubstanz aus dem 14. Jahrhundert, sondern die Baustellenlogistik in der dicht bebauten Altstadt«, berichtet er. Aus Denkmalschutz-Gründen musste die Erdsonden-Bohrung hinter dem Gebäude stattfinden. »Das Bohrgerät wurde daher mit einem Kran über das Haus gehoben, um die 100 Meter tiefe Sondenanlage setzen zu können.«

Das Gebäude selbst hat 135 m² Wohnfläche. Etwa ein Drittel der Wärmeabgabe wird über eine Fußbodenheizung realisiert, der Rest über klassische Heizkörper. Die Vorteile des umfangreichen Monitorings zeigten sich u.a. im Nachweis der Betriebsstunden. Eine anfänglich installierte Vaillant-Wärmepumpe mit einer Leistung von 8,9 kW konnte daher 2017 durch eine »kleinere« und damit effizientere Wärmepumpe von Glen Dimplex mit einer Leistung von 5,9 kW ersetzt werden.

Bei einem weiteren Sanierungs-Projekt in der Freiberger Altstadt gab es neben dem Denkmalschutz eine weitere Herausforderung zu bewältigen: die jahrhundertealte Tradition des Bergbaus und die damit verbundenen Hohlräume im Untergrund. Bei dem 4-Parteien-Wohnhaus aus dem 14. Jahrhundert wurde eine Gastherme durch eine erdgekoppelte Wärmepumpenheizung ersetzt. Das Grundstück befindet sich in einem Gebiet mit intensiver bergbaulicher Geschichte. Über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...