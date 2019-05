Nasdaq-100 - Erholungspotenzial nicht ausgeschöpft

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Das an dieser Stelle herausgearbeitete Erholungspotenzial in Richtung 7.500 Punkte konnte der Nasdaq-100 Index nicht ausschöpfen. Dass der Index das zuletzt gerissene Downgap nicht vollends schließen konnte, ist aus technischer Sicht ein klares Zeichen für Schwäche. Der Verkaufsdruck entlädt sich heute in der Vorbörse vollends zur Unterseite. Damit stehen wichtige Unterstützungen unter Beschuss.

Zu nennen wäre hier vorrangig die Unterstützung bei 7.310 Punkten, an der auch der letzte Abverkauf stoppte. Dort hätten die Käufer durchaus eine gute Möglichkeit, eine Stabilisierung hinzubekommen. Erholungen treffen allerdings um 7.400 Punkte und vor allen Dingen um 7.500/7.510 Punkte auf Widerstand. Erst darüber wäre ein Kaufsignal in Richtung 7.623/7.627 Punkte aktiviert.

Brechen 7.310 Punkte, würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der Unterstützungszone zwischen 7.206 und 7.186 Punkten ergeben. Etwas darunter verläuft der EMA200 und bietet bei knapp 7.160 Punkten halt. Der Abwärtsdruck bei den Techs nimmt also zu. Noch ist die Range der letzten Tage aber intakt.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.03.2019 - 22.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 22.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

