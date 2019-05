Immer wieder soll es Hinweise geben, dass Rezensionen im Internet gefälscht sind. Das Kartellamt will nun prüfen, ob Verstöße gegen das Verbraucherrecht vorliegen.

Das Bundeskartellamt nimmt Nutzerbewertungen im Internet unter die Lupe und will dabei auch untersuchen, welche Bewertungssysteme besonders anfällig für Manipulationen sind. Dazu leitet die Behörde eine Untersuchung ein, in deren Rahmen sie zahlreiche Betreiber von Internet-Portalen befragen will, teilten die Bonner Wettbewerbshüter am Donnerstag mit.

"Nutzerbewertungen sind neben dem Preis das wichtigste Entscheidungskriterium ...

