Kryptowährungen haben manche reich gemacht, andere arm. Drei Menschen erzählen, wie sie Boom und Absturz erlebt haben - und warum sie weitermachen.

Robert Küfner ist Anfang 20, als er Bitcoin entdeckt. "Ich hab mein Fahrrad verkauft, ein paar Klamotten. Und zweieinhalb Jahre lang im Auto gelebt", erzählt er. 2010, lange bevor der Kryptowährungshype beginnt, schürft er selbst Bitcoin. "Die Geburt Jesu Christi, die Französische Revolution, Bitcoin: Das ist die Geschichte der Menschheit", sagt Küfner. An seiner rechten Hand trägt er einen goldenen Siegelring mit Bitcoin-Logo.

12.000 Kilometer entfernt, in einer Strandbar auf Bali, hat Michael Buddeweg sein Handy auf sein Gesicht gerichtet. Der 32-Jährige nimmt Videos für seinen Youtube-Kanal auf. Als "Ashtanga-Yogi" doziert er eigentlich über gesunde Ernährung und Spiritualität. "Budde", wie er sich selbst nennt, spricht aber auch über Geld - und damit seine Erfahrung mit Bitcoin. "Über eine halbe Million Verlust durch Kryptowährungen" heißt sein meistgeklicktes Video.

In Bayern, nicht weit entfernt vom Starnberger See, erstellt Katharina Gehra in ihrem Büro dreidimensionale Grafiken, die zeigen, wie Nutzer von Kryptowährungen interagieren. In Computerbildern, die an moderne Kunst erinnern, symbolisiert jeder Punkt, jede Linie einen Coin. Früher arbeitete die Gründerin von Immutable Insight bei der Commerzbank, heute berät sie Unternehmen zur Blockchain. "Wir produzieren 100 Prozent verlässliche Daten. Kein Hype, kein Gerede", sagt sie.

Küfner, Buddeweg und Gehra gleichen sich nicht in vielem - nur darin, dass der Boom und Absturz der Kryptowährungen im vergangenen Jahr ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Anfangs eine technologische Spielerei, entwickelte sich gerade um Bitcoin, die bekannteste der Währungen, ein quasireligiöser Kult, dessen Anhänger das Ende des Geld-, ja, des ganzen Wirtschaftssystems nahen sehen.

Der Mythos um seinen anonymen Gründer, Satoshi Nakamoto genannt, tat ein Übriges, um Anlegern das Gefühl zu geben, bei etwas ganz Besonderem dabei zu sein. "Bitcoin ist als Blueprint für eine neue Wirtschaft gestartet. Als Bewegung", sagt Küfner.

Süchtig nach schnellen Gewinnen

Ab 2014 strömen Anleger tatsächlich auf die Kryptobörsen wie Gläubige in eine Kirche: Wer sich Ende 2010 für zehn Cent einen Bitcoin kauft, hält im Dezember 2017 17.000 Euro. Doch dann überhitzt der Markt, Panik bricht aus, auch vor Regulierung. In wenigen Monaten verliert der Coin 85 Prozent seines Höchstwertes, rund 600 andere Kryptowährungen gehen denselben Weg.

Der Absturz von Bitcoin allein verbrennt rund 500 Milliarden Euro, doch auch das scheint nicht das Ende des Nervenspiels zu sein: In den vergangenen drei Monaten bis Mai 2019 hat sich der Bitcoin-Preis wieder auf mehr als 7000 Euro verdoppelt. Wie stehen die, die alle Hochs und Tiefs miterlebt haben, heute zu Kryptowährungen? Gibt es ein Leben nach dem Hype?

Robert Küfner sitzt in einem Kölner Café, schwarze Jeans, schwarzer Hoodie, schwarze Lederjacke. Er erzählt von einem Freitag im Jahr 2010, an dem er einen Artikel über Bitcoin liest. "Wir haben das Wochenende durchgemacht. Am Montag war es dann, als hätte der liebe Gott einen Schalter umgelegt." Küfner tauscht fast all seinen Besitz gegen leistungsstarke Hardware, um die Coins zu "schürfen", gründet dafür wenig später mit zwei Freunden seine erste Firma, Nakamo.to. Er betreibt Netzwerke, vermietet ganze Rechenzentren, sogenannte Mining-Farmen, um die Coins zu generieren. Bitcoin macht ihn reich.

Zu den ersten Käufern der Bitcoins von Minern wie Küfner gehört Michael Buddeweg. Der 32-Jährige ist ausgebildeter Fluglotse, arbeitet am Frankfurter Flughafen, spielt ab und zu online Poker. "Ich war halt ein PC-Nerd", sagt er. 2015 kauft er erstmals zwei Bitcoins, damals für 400 Euro. Auf die Idee bringt ihn ein Schulfreund, der einen Drogenumschlagplatz im Darknet betreibt - und später dafür im Gefängnis landen wird.

Genau wie ...

