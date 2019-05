Anders als die großen deutschen Indizes verabschiedeten sich Dow Jones und Co. gestern mit roten Vorzeichen aus dem Handel. Für den amerikanischen Leitindex ging es um 0,4 Prozent abwärts. Der Nasdaq 100 verlor genauso deutlich.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Öl (WTI), Gold, Tesla, Amazon, Luckin Coffee, T-Mobile US und Apple. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.