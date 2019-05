Der deutsche Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat das Design für seine Landestellen vorgestellt. Die erste soll jetzt gebaut werden - und noch vor Jahresende in den Testbetrieb gehen. Allerdings nicht hierzulande.

Die Haltestelle der Zukunft sieht aus wie der Showroom einer Luxusautomarke: Bodentiefe Glasfenster, LED-Leuchtstreifen in der Fassade. Im Innern: Lounge-Möbel zum Hinfläzen, elegante Ticketschalter mit Touch-Displays - und ein Flugtaxi, bereit zum Einsteigen.

Es ist der Design-Entwurf für einen so genannten Vertiport - eine Landeplattform für Flugtaxis. Vorgestellt hat ihn das Start-up Volocopter am ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. "Wir wollen Flugtaxis zum Teil der Mobilität in Städten machen", sagte Florian Reuter, CEO von Volocopter, im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Dafür sei es notwendig, eine Infrastruktur aus Landeplätzen aufbauen.

Bei reinen Konzepten soll es nicht lange bleiben: Noch in diesem Jahr will Volocopter seine erste Hightech-Haltestelle in Betrieb nehmen. Dafür kooperieren die Gründer mit dem britischen Unternehmen Skyports, das sich auf den Bau der Infrastruktur für Drohnen und Lufttaxis spezialisiert hat. Das Design der Station stammt von der Berliner Agentur Brandlab. "Wir wollen bei den Passagieren Vertrauen für das neue Verkehrsmittel wecken" , sagt Linda Stannieder, Co-Gründerin von Brandlab.

Für das Pilotprojekt haben die drei Unternehmen Singapur auserkoren. Der asiatische Stadtstaat will den Deutschen den Testbetrieb seines Volocopters erlauben.

