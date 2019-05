Bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank gibt es wie erwartet heftige Kritik, vor allem an Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Die Führung reagiert mit Pathos - und deutet Änderungen der Strategie an.

Paul Achleitner ist eigentlich Fan des FC Bayern München. Bei den Aktionärstreffen der Deutschen Bank in Frankfurt zieht der Aufsichtsratsvorsitzende aber bevorzugt Parallelen zwischen dem Institut und der lokalen Eintracht. Im vergangenen Jahr lobte er Kampfgeist und Engagement des damals gerade frischen Pokalsiegers. In diesem Jahr sprach er davon, dass Bank und Club ihre Ziele nicht ganz erreicht hätten. Das war nicht so ganz passend. Denn der Fußballclub hat seine Kräfte in der abgelaufenen Saison immerhin mit europäischen Spitzenvereinen gemessen. In dieser Liga spielt die Deutsche Bank trotz gegenteiligen Anspruchs schon länger nicht mehr.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der damals schon bescheidene Aktienkurs nochmals um rund 40 Prozent eingebrochen. Während die Bank stolz darauf ist, mal wieder einen Minigewinn geschafft zu haben, verdienen selbst europäische Konkurrenten Milliarden. Trotzdem haben hunderte Banker im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro verdient, einzelne Vorstände üppige Funktionszulagen eingestrichen. Zu allem Überfluss zeigten sich abermals Probleme bei Kontrollfunktionen, durchsuchten im vergangenen Herbst Fahnder wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung die Zentrale.

Dass das Aktionärstreffen für das Führungspersonal des Instituts bei dieser Gemengelage kein Spaßtermin wird, war von Anfang an klar. Für die Führung der Bank geht es an diesem Donnerstag darum, die Hauptversammlung möglichst unbeschädigt zu überstehen. Und möglichst zu verhindern, dass die Aktionäre der Bank ihr die Entlastung verweigern. Das hatten die großen US-Stimmrechtsberater vor dem Termin erstmals einmütig empfohlen. ...

