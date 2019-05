Daimler weitet Praxistest für schweren Elektro-Lkw aus: Wie der Autobauer am Donnerstag bekannt gab, wird der Logistikdienstleister Dachser einen eActros in seine Flotte integrieren und das Gefährt in der Stuttgarter Innenstadt testen.

"Der eActros hat sich bereits im vielfältigen Praxiseinsatz als saubere und leise Alternative im städtischen Verteilerverkehr bewiesen", betonte demnach Martin Kehnen, bei Mercedes-Benz Lkw unter anderem für das Großkundenmanagement zuständig. "Wir freuen ...

