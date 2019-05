Most Actives des Handelstages: Lufthansa Call http://bit.ly/2HQP83j Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Kein Guter Tag an der Börse - die Bären toben sich heute aus, nachdem die Auswirkungen des Handelskrieges bei deutschen Unternehmen angekommen sind. Der ifo Geschäftsklimaindex trübt sich deutliche ein und die deutsche Wirtschaft stützt sich nur noch auf die Binnennachfrage. Heißt in erster Linie privater Konsum. Zusammen mit dem Brexit Chaos haben Anleger die Nase voll und der Dax fällt deutlich unter die runden und psychologisch wichtigen 12.000 Punkte. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß