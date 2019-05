Die seit Jänner im direct market plus der Wiener Börse gelistete VST Building Technologies hat den Zeitplan für die Emission der geplanten 7,00%-Unternehmensanleihe leicht angepasst. Vorbehaltlich der Billigung des Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Notifizierung der Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) soll das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich vom 11. Juni 2019 (0.00 Uhr MESZ) bis 25. Juni 2019 (18.00 Uhr MESZ) erfolgen. Bislang war das öffentliche Angebot vom 27. Mai 2019 bis 6. Juni 2019 vorgesehen. Die Frist im Rahmen des Umtauschangebots für die Inhaber der VST-Anleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1HPZDO) wird voraussichtlich ebenfalls vom 11. Juni 2019 und bis zum 25. Juni ...

