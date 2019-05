Die Alphabet-Aktie markierte Ende Juli 2018 bei 1.291,44 US-Dollar ein neues Allzeithoch und ging anschließend bis zum Jahresende in einen mittelfristigen Abwärtstrend über. Er führte mehrfach zu kurzfristigen Rückläufen unter die 1.000,00-US-Dollar-Marke und endete am 24. Dezember bei 977,66 US-Dollar. Hier startete ein neuer Aufwärtstrend, der am 6. Februar zu einem Anstieg über die 50-Tagelinie und am 21. März zu einem Zwischenhoch bei 1.236,36 US-Dollar führte.

Danach bestimmen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...