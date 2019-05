Die US-Demokraten verzichten weiterhin auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten, werfen ihm aber vor, ein solches Verfahren zu provozieren.

Trotz der Eskalation im Streit mit US-Präsident Donald Trump wollen die Demokraten im Abgeordnetenhaus derzeit kein Amtsenthebungsverfahren gegen den Republikaner einleiten. Die Vorsitzende der Kammer, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte am Donnerstag im Kapitol in Washington, ihre Fraktion sei sich in dieser Frage einig.

Ein solches Verfahren würde die Menschen im Land spalten. Pelosi warf Trump und dem Weißen Haus vor, ein Amtsenthebungsverfahren provozieren zu wollen.

Möglicherweise würden die Untersuchungen der Demokraten zu Trumps Verhalten ein Amtsenthebungsverfahren zu einem späteren Zeitpunkt ...

