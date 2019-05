Und die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Bank war in der Tat spannend. Aber auch langwierig! Denn erst am Abend standen die Ergebnisse der Abstimmungen fest. Das war kein Wunder, denn sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat mussten sich durchaus harte Kritik der Aktionäre anhören. Nicht hilfreich für die Stimmung dürfte es gewesen sein, dass die Notierung der Deutsche Bank Aktie aktuell sozusagen im Keller ist. Am Donnerstag ging das Papier mit einem Schlusskurs von 6,457 ...

