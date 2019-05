Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DAI: Daimler am 23.5. -6,89%, Volumen 202% normaler Tage , 1COV: Covestro am 23.5. -5,13%, Volumen 182% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 23.5. -4,80%, Volumen 127% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 23.5. -0,29%, Volumen 108% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 23.5. 0,84%, Volumen 117% normaler Tage , ANN: Vonovia SE am 23.5. 0,91%, Volumen 129% normaler Tage , DAX: -1,78% Aktie Symbol SK Perf. Vonovia SE ANN 47.590 0.91% Beiersdorf BEI 102.050 0.84% Deutsche Telekom DTE 15.046 -0.29% ...

