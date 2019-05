WiWo-Redakteur Bert Losse half seinem Sohn bei der Abivorbereitung in Sozialwissenschaften und war über den Prüfungsstoff irritiert. Deshalb schreibt er einen offenen Brief an die NRW-Schulministerin.

Liebe Frau Ministerin, mein Sohn macht gerade an einem Kölner Gymnasium sein Abitur. Vor einigen Tagen war die Klausur in Sozialwissenschaften/Wirtschaft dran. In dem Bereich kenne ich mich als Volkswirt ein bisschen aus; mein Sohn und ich haben daher in den vergangenen Wochen die Köpfe zusammengesteckt und zusammen gelernt.

Doch je länger ich mich mit dem von Ihrem Ministerium vorgegebenen Prüfungsstoff beschäftigte, umso irritierter war ich. Ihr Haus hat vier so genannte Inhaltsfelder mit diversen Unterpunkten festgelegt, und um es überspitzt zu sagen: Die Themenauswahl wirkte auf mich streckenweise, als hätten sich der Weltverband der Soziologen mit dem Stuhlkreis Postkeynesianismus und der wirtschaftspolitischen Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds zusammengehockt.

Die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft? Die Quellen unseres Wohlstands? Die Bedeutung von Eigenverantwortung und Subsidiarität für die Stabilität einer Gesellschaft, bei der nicht jedermann in allen Lebenslagen nach dem Staat ruft? Die Bedeutung der Freiheit? Das ökonomische und ökologische Versagen der Planwirtschaft? Konnte ich alles nicht finden.

Immerhin ein Viertel des gesamten Prüfungsstoffes beschäftigt sich stattdessen mit "Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialem Wandel und sozialer Sicherung". Die angehenden Abiturienten müssen sich mit "sozialstaatlichem Handeln" auskennen, sie müssen die "Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit" herunterbeten können, ergänzt um "Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit". Nicht nur Hardcore-Marktwirtschaftler ...

