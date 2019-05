Angesichts der Sorge vor einem Erstarken der Populisten gilt die Europawahl als schicksalhaft. Daran sind die etablierten Parteien nicht ganz unschuldig. Sie verteidigen die Vorzüge der EU viel zu unpräzise und ideenlos.

Am Sonntag steht die Europawahl an. Seit genau 40 Jahren existiert das Europäische Parlament, und dennoch wissen viele Bürger nicht viel damit anzufangen. Das hat ganz verschiedene Ursachen; drei seien einmal herausgepickt. Erstens ist der Umfang der Entscheidungskompetenzen des Europäischen Parlaments nicht sehr deutlich. Zweitens kennt kaum jemand die Europaabgeordneten namentlich, und drittens scheinen die Fraktionen (in diesem Fall Zusammenschlüsse von Abgeordneten aus Parteien ähnlicher Ideologie) nicht so wichtig zu sein wie nationale Netzwerke.

Auch in diesem Jahr ist der Wahlkampf wieder relativ unspektakulär, die Wahlwerbung ist fade, die Wahlslogans der Parteien unoriginell und einander sehr ähnlich; Sprechblasen sind die Regel; nur zwei Beispiele aus einer ganzen Palette von Nullaussagen auf den Plakaten: " Für ein soziales Europa" oder "Komm wir bauen das neue Europa". Die Namen der Kandidaten sind erneut nicht weit verbreitet, dem Vernehmen nach sollen nur eine Minderheit der deutschen Wahlberechtigten die Spitzenkandidaten der großen Fraktionen überhaupt kennen.

Dennoch wird allenthalben von einer Schicksalswahl gesprochen. Der Grund dafür liegt im aggressiven und scheinbar einheitlichen Auftreten der Rechtspopulisten aller Länder, die das Europaparlament permanent verunglimpfen, aber trotzdem dort unbedingt stark vertreten sein wollen, offiziell, um Europa langfristig abzuwickeln. Mit teils abenteuerlichen Begründungen wird die Europäische Union (EU) von den Rechtspopulisten verunglimpft. Ungeachtet der niedrigen Qualität ihrer Argumentation haben sie gute Chancen, ihre Präsenz im Europaparlament zu steigern.

Nicht zuletzt aus diesem Grund befinden sich die etablierten Parteien fast durchgängig in einem Abwehrmodus und verteidigen die EU so wortreich wie unpräzise. Immer wieder wird betont, was Europa alles für uns leistet, ohne die großen Linien offensiv zu zeichnen. Die Europäische Kommission versucht gar, den Bürgern vorzurechnen, wie hoch ...

