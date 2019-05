Die Wiener Börse und Partner luden zum 12. Mal zur Verleihung des Wiener Börse Preises. Die wichtigste Auszeichnung für die heimischen Top-Unternehmen wurde im feierlichen Rahmen des Palais Niederösterreich verliehen. Der Wiener Börse Preis zeichnet Unternehmen in den Kategorien ATX , Corporate Bonds und Mid Cap aus. Heuer wurde auch ein eigener Nachhaltigkeitspreis vergeben. Eine weitere Kategorie ist der Medienarbeit ("Journalisten") gewidmet. Zum zweiten Mal in Folge stand in der Königsklasse ,"ATX"-Preis, die CA Immobilien Anlagen AG ganz oben am Stockerl. Das Unternehmen überzeugte die ÖVFA-Jury mit guten Ergebnissen, exzellenter Finanzberichterstattung sowie ausgezeichneter IR-Tätigkeit. Hinzu kamen eine ...

