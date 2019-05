Der Vorstand des Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) hat im Rahmen der Ordentlichen Mitgliederversammlungen des FFI am 23./24. Mai 2019 in Berchtesgaden Andreas Helbig zum neuen Sprecher des FFI Vorstands gewählt. Andreas Helbig folgt in diesem Amt auf Steffen Schnizer, Geschäftsführer Multi Packaging Solutions GmbH, der die Position 6 Jahre innehatte.Andreas Helbig, 54, ist seit 2016 Managing Director der Seda Germany GmbH. Seine berufliche Karriere begann er 1991 als Unilever-Trainee bei der 4P Nicolaus Kempten GmbH, die 1997 von Van Genechten Packaging übernommen wurde. Hier war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...