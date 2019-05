Kurz und knapp verlief die Hauptversammlung der Mutares AG am Donnerstag - bereits am frühen Nachmittag standen die Ergebnisse fest. Und da gab es keine Überraschung. Das Unternehmen teilte mit, dass "sämtliche Beschlussvorschläge" mit jeweils großen Mehrheiten angenommen worden sind. So wurden zum einen Vorstand und auch Aufsichtsrat deutlich entlastet (Ja-Stimmen demnach über 95%). Die Höhe der Dividendenausschüttung wurde wie vorgeschlagen mit 1,00 Euro beschlossen. Das gilt es beim Blick ...

