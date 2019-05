Seit Monaten kämpft die Deutsche Telekom für eine Fusion ihrer US-Tochter T-Mobile US mit Sprint. Doch der Wettbewerber ist angeschlagen - ein Deal wäre hochriskant.

Die Terrasse des Quadrus Conference Center im kalifornischen Menlo Park bietet einen traumhaften Blick über das Silicon Valley. An einem lauschigen Frühlingstag drängt sich auf ihr fast der gesamte Telekom-Vorstand. Telekom-Chef Tim Höttges hat Silicon-Valley-Unternehmer, Wagnis-Finanzierer und Stanford-Wissenschaftler im April zur "Telekom Nacht" geladen, lässt Crab Cakes und Tuna Tartare kredenzen. Es ist der Abschied der Pilgerreise, die Höttges jedes Jahr an die Stanford Universität unternimmt.

Der Telekom-Chef hat blendende Laune und ganz in amerikanischer Manier jubelt er über dieses großartige Unternehmen, das in den USA einen Erfolg nach dem anderen feiert. Seit sechs Jahren gewinnt die US-Tochter in jedem Quartal mehr als eine Million Neukunden hinzu - so einen Rekord habe noch keiner aufgestellt. Die Telekom, sagt Höttges, sei eine "der besten Telefongesellschaften" der Welt.

Mit Blick auf den US-Markt hat Höttges nicht übertrieben. Die einst ungeliebte, weil verlustreiche Telekom-Tochter T-Mobile US, ist heute ein strahlender Stern am amerikanischen Telekommunikationshimmel. Auch deshalb formiert sich seit Monaten Widerstand gegen das Unternehmen: T-Mobile US will mit dem Wettbewerber Sprint fusionieren und einen Mobilfunkriesen schaffen, der es mit den US-Giganten Verizon und AT&T aufnehmen kann. Experten äußerten von Anfang an wettbewerbspolitische Bedenken - und ihre Sorge darüber, dass die Deutsche Telekom in Europa auf Produkte des chinesischen Ausrüsters Huawei setzt. US-Präsident Donald Trump hat Huawei auf die schwarze Liste gesetzt.

Auch die Genehmigung der Wettbewerbswächter für die Fusion steht noch aus. Die zuständige Aufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Pennsylvania hat den Zusammenschluss am Donnerstag genehmigt. Allerdings steht noch die Freigabe durch das US-Justizministerium sowie die Bundesstaaten Kalifornien und Hawaii aus. Insidern zufolge hat das Justizministerium Bedenken. Ein Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint war in den vergangenen Jahren schon zwei Mal gescheitert.

Doch nicht wenige stellen sich eine grundsätzliche Frage: Ist das Risiko, mit Sprint zusammen zu gehen, überhaupt kalkulierbar? Die Japaner sind nach T-Mobile US die Nummer vier im Markt - und unter allen Wettbewerbern nicht nur der eindeutig schwächste, sondern sogar ein taumelnder Patient. ...

