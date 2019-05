Um Unfälle zu vermeiden, müssen Hersteller ihre E-Autos mit künstlichen Geräuschkulissen ausstatten. Die Idee ist sicher sinnvoll, könnte Stadtbewohner aber auch in den Wahnsinn treiben. Hier die Konzepte samt Hörproben.

Wenn Renzo Vitale in die Tasten seines Klaviers greift, kneift er die Augen zusammen, beugt sich vornüber, wippt sanft mit dem Kopf. Und manchmal, wenn es bei einem Konzert besonders emotional zugeht, hüpft er kurz auf von seinem Hocker. Vitale kommt mit seinen ungeordneten, dunklen Haaren daher, wie man sich einen dieser genial-besessenen Musiker so vorstellt. Doch in dem Italiener, der gerade sein drittes Album auf den Markt gebracht hat und der durchaus auch auf Underground-Konzerten in New York auftritt und Musik für Filme komponiert, steckt auch eine ordentliche Portion deutscher Ingenieur: Als Sounddesigner entwirft er derzeit jene Töne, die Elektro- und Hybridautos von BMW in Zukunft von sich geben werden.

Vitales Klänge sollen dabei nicht weniger erreichen, als Leben zu retten. Batteriebetriebene Wagen bewegen sich bisher fast lautlos. Erst bei höherer Geschwindigkeit sind die Reifengeräusche so stark, dass Fußgänger sie hören können. Mit dramatischen Folgen: Einer Studie der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zufolge sind E-Autos 37 Prozent häufiger in Unfälle mit Fußgängern und gar 57 Prozent häufiger in solche mit Radfahrern verwickelt als Wagen mit Verbrennungsmotor.

Ab Juli müssen deshalb alle in der EU neu auf den Markt kommenden E-Autos einen Ton abgeben, wenn sie mit weniger als 20 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. In einem detaillierten Regelwerk gibt die EU zudem vor, welche Tonarten und Lautstärken erlaubt sind, extrem hohe und schrille Autogeräusche werden damit ausgeschlossen.

In den USA gilt eine ähnliche Pflicht ab 2020. Und so haben die Autohersteller für ihre Flotten der Zukunft Klangidentitäten geschaffen, wie man sie bisher nur von Polizeiautos oder Löschfahrzeugen, Müllautos und Gabelstaplern kannte. Wer in diese Tonwelten eintaucht, dem wird klar: Der Sound der Straße wird sich grundlegend wandeln. Und: Für die anderen Verkehrsteilnehmer dürfte es dabei eher komplizierter als einfacher werden. Psychologen warnen schon, dass die neuen Geräusche die Situation auf den Straßen eher verschlechtern könnten.

Manche der Töne erinnern an Raumschiffe aus Hollywood-Filmen, andere an psychedelische Musik. Viele Autobauer engagierten in den vergangen Monaten so wie BMW Komponisten, um sie zu kreieren. Daimlers Sportwagentochter AMG etwa tat sich mit Mike Shinoda zusammen, den Keyboarder und Gitarristen der Indie-Rock-Band Linkin Park. Bei Renault ist der Soundkünstler und Komponist Andrea Cera Herr über die Autotöne.

Das Ende des Röhrens

Die Namen der Musiker sollte man sich wohl merken. Denn sie werden in den kommenden Jahren entscheidenden Einfluss auf den Alltag jedes Stadtbewohners bekommen. Je nachdem wie angenehm oder anstrengend wir ihre Kreationen wahrnehmen, könnte das die Immobilienpreise an viel befahrenen Kreuzungen beeinflussen, Menschen in Städten gesünder oder kränker machen, das Miteinander im Verkehr harmonischer oder aufgeregter gestalten.

Düsseldorf, Königsallee, an einem Samstag im Mai. Ein mehr als 500 PS starker Mercedes C63 AMG stoppt an der Ampel. Der junge Fahrer lässt kurz den Motor aufheulen. Ein BMW, dessen offensichtlich getunte Abgasanlage noch aus 100 Meter Entfernung hörbar ist, ein aggressiv grummelnder Aston-Martin - stolz wie Sechsjährige mit der Schultüte gleiten die Autos an den Luxus-Shoppern und jugendlichen Fotografen vorbei, die sich hier regelmäßig an den zentralen Kreuzungen positionieren. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, der über Klänge ausgetragen wird.

Für den BMW-Sounddesigner Vitale, einen promovierten Konzertsaal-Akustiker, ist dies eine ferne Welt. Er sitzt in einem beengten Tonstudio des Münchner Konzerns und zitiert Kants kategorischen Imperativ: "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...