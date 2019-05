Die C-Quadrat Investment AG beteiligt sich an dem italienischen Asset Manager LIO Capital S.r.l. Zunächst sei eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent an der in Mailand ansässigen LIO Capital erworben worden, so das Unternehmen. LIO Capital entwickelt, strukturiert und verwaltet Investitionsmöglichkeiten im Bereich der alternativen Assets für führende institutionelle und private Investoren. Cristobal Mendez de Vigo, Vorstandsmitglied von C-Quadrat: "Mit dieser Akquisition wollen wir das kontinuierliche Wachstum von C-Quadrat auf europäischer Ebene forcieren und zudem unsere Fähigkeit weiter stärken, unseren Kunden innovative Produkte anzubieten. Wir freuen uns, mit LIO Capital einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der über eine ...

