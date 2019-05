Bei den Corporates brachte Telenor eine Multi-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A) auf den Markt. Tranche A (7 Jahre, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS+65 BP, Tranche B (10 Jahre, EUR 1 Mrd.) bei MS+80 BP und Tranche C (15 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+100 BP. Des Weiteren konnte Symrise eine Senior Anleihe (6,5 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+130 BP platzieren. Bei den Financials konnte die Bank of Queensland einen Covered Bond (5 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+25 BP am Markt platzieren. Darüber hinaus begab NN Group eine Senior preferred Anleihe (4 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating A-) bei MS+57 BP. Zudem emittierte Leaseplan eine AT1 Anleihe (PNC5, EUR 500 Mio., erw. Rating Ba3/B+) mit einer Emissionsrendite von 7,5 %. Die Muttergesellschaften von ...

