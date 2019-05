Die Pierer Industrie AG hat am 23. April 2019 ihre Absicht bekanntgegeben, den Aktionären der SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) ein öffentliches Erwerbsangebot gem. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG zum Erwerb sämtlicher Aktien der SHW AG zu unterbreiten und in diesem Zusammenhang ihre Absicht bekannt gegeben, den Widerruf der Zulassung der SHW-Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen. Die Pierer Industrie AG hat heute die Angebotsunterlage veröffentlicht. Das Angebot richtet sich auf den Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden Stückaktien der SHW AG. Der Angebotspreis beträgt EUR 19,87 je AHW-Aktie und entspricht dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der ...

