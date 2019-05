Was hatte Opel mit seinem Ampera-e nicht für Aufsehen gesorgt. Üppige Reichweite, schickes Design und hoher Alltagsnutzen - auf so ein Elektroauto hatte Deutschland, hatte Europa, gewartet. Doch der Ampera-e war eben kein Opel, sondern eine europäische Version des Chevrolet Bolt, der sich in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...