«sitem-insel» ist eines der ersten Projekte im Schweizer

Forschungsbau, das mittels Building Information Modeling BIM

umgesetzt wurde. Das Forschungszentrum soll Medizin und Wirtschaft

näher zusammenführen. Debrunner Acifer hat im Rahmen dieses Projekts

verschiedene Produkte aus dem Metallbau, der Haustechnik und der

Wasserversorgung geliefert.



Mit dem Bau des Kompetenzzentrums für translationale Medizin

«sitem-insel» ist auf dem Areal des Inselspitals in Bern ein

Forschungszentrum von nationaler Bedeutung entstanden. Das Ziel:

Medizin und Wirtschaft sollen näher zusammenrücken und Patienten

rascher von medizinischen Innovationen profitieren. Das Gebäude

beherbergt zahlreiche Labor-, Werkstatt- und Untersuchungsräume, die

der Diabetesforschung, Kardiologie, Dentalmedizin und weiteren

Fachbereichen der medizinischen Forschung zur Verfügung stehen. Die

Gebäudetechnik von «sitem-insel» wurde mit BIM-Technologie (Building

Information Modeling) umgesetzt. Alle Gewerke wurden digital erfasst

und modelliert: Heizung, Lüftung, Klimatechnik, gewerbliche Kälte,

Sanitärinstallationen, Gebäudeautomation und Brandschutz. Einige

beteiligte Unternehmen haben hierfür spezialisierte Planungsbüros

beigezogen. Das Gebäude wurde virtuell geplant, mit Simulatoren

getestet, optimiert und schliesslich realisiert.



Im Rahmen des Bauprojekts «sitem-insel» hat die Debrunner Acifer

AG eine Reihe von Haustechnikspezialisten mit Sanitärinstallationen,

Wasserrohren, Kanalisationsanschlüssen, Bodenabläufen und weiteren

Produkten beliefert. Ausserdem hat Debrunner Acifer im eigenen Werk

Profilstahlrohre, Hohlprofile und Bleche massgenau zugeschnitten.

Metallbauer haben daraus unter anderem brandschutzsichere Fenster und

Türen gefertigt und vor Ort installiert. Weitere Infos und Interviews

zum Bauprojekt «sitem-insel» unter: www.d-a.ch/sitem-insel



Debrunner Acifer AG



Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die

1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen

der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und

Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen «Stahl & Metalle» und

«Technische Produkte» am Markt tätig. Mit dem Bereich «Stahl &

Metalle» bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit

einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer

Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich

«Technische Produkte» deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der

Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau,

Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen

und Arbeitsschutz.



Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites

Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20

Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine

eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen

Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff

auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz,

Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.

www.d-a.ch



