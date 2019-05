++ VF Corporation teilt sich in zwei Unternehmen auf ++ Ausgliederung des Jeans-Geschäfts mit niedrigem Wachstum ++ Zuverlässige Dividendenpolitik ++ Aktienkurs fiel aufgrund schwacher Prognosen, Verlust konnte fast vollständig ausgeglichen werden ++Wenn man an große Bekleidungs- oder Schuhfirmen denkt, sind es in der Regel Nike (NKE.US / ISIN: US6541061031) oder Adidas (ADS.DE / WKN: A1EWWW), die einem zuerst in den Sinn kommen. Ein weiteres großes Unternehmen aus der Branche hat jedoch gerade große Kapitalmaßnahmen abgeschlossen, daher könnte es ratsam sein, sich die Auswirkungen genauer anzusehen. In dieser kurzen Analyse werfen wir einen Blick auf die Aktivitäten von VF Corporation (VFC.US / ISIN: US9182041080 ), die Finanzdaten sowie die jüngste Ausgliederung des Denim-Geschäfts. VF Corporation konnte den Umsatz in den vergangenen zehn Jahren deutlich steigern. Der Ergebnisrückgang im Jahr 2017 war eine Folge der Überarbeitung des US-Steuerrechts. Hinweis: Die Ergebnisse in der obigen Grafik sind für Kalender- und nicht für Geschäftsjahre dargestellt. Quelle: Bloomberg, XTB Research Die VF Corporation wurde vor 120 Jahren gegründet und ist nach Umsatz eines der zehn ...

