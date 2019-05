BayWa plant Begebung einer Unternehmensanleihe (Green Bond) DGAP-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Anleihe BayWa plant Begebung einer Unternehmensanleihe (Green Bond) 24.05.2019 / 11:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BayWa plant Begebung einer Unternehmensanleihe (Green Bond) BayWa Aktiengesellschaft Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR München, 24. Mai 2019 Die BayWa AG plant die Begebung einer nicht nachrangigen Unternehmensanleihe (Green Bond). Die Erlöse dieser Unternehmensanleihe dürfen ausschließlich für die Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Die BayWa AG plant, die durch die Begebung generierten Mittel unter anderem zur (Re-)Finanzierung von Projekten zur Steigerung der Produktion, der Anbindung und Verteilung von erneuerbaren Energien zu verwenden. Für den Green Bond ist ein Gesamtbetrag im dreistelligen Millionenbereich angedacht. Das finale Emissionsvolumen wird nach der nun durchzuführenden Investoren-Roadshow festgelegt. Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich Anfang Juni stattfinden. Der Green Bond soll im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt und am Luxemburger Green Exchange notiert werden. Die Entscheidung, ob der Green Bond final begeben wird, ist vom Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens sowie der generellen Marktentwicklung abhängig. BayWa AG Der Vorstand Mitteilende Person und Kontakt: Marion Danneboom, Leiterin PR/Corporate Communications, BayWa Aktiengesellschaft, Arabellastraße 4, 81925 München Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 22-36 98, E-Mail: marion.danneboom@baywa.de BayWa Aktiengesellschaft, Arabellastraße 4, 81925 München, www.baywa.de WKN 519406 // ISIN DE0005194062; WKN 519400 // ISIN DE0005194005 24.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland Telefon: 089/ 9222-3691 Fax: 089/ 9212-3680 E-Mail: marion.danneboom@baywa.de Internet: www.baywa.de ISIN: DE0005194062, DE0005194005, WKN: 519406, 519400, Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 815505 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815505 24.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005194062 DE0005194005 AXC0099 2019-05-24/11:45